La Nuova Ferrara: "La SPAL ora pensa alle cessioni"

In apertura su La Nuova Ferrara c'è spazio anche per i temi più caldi di casa biancazzurra: "La SPAL ora pensa alle cessioni", titola in taglio alto il quotidiano. L'obiettivo è sfoltire la rosa in vista del prossimo campionato di Serie B. Intanto il Parma offre l'olandese Da Cruz.