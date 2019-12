La Nuova Ferrara: "La SPAL recupera i pezzi per la sfida col Toro"

"La SPAL recupera i pezzi per la sfida col Toro": così La Nuova Ferrara in edicola oggi. Mister Semplici, in vista della delicata gara contro i granata, potrà nuovamente fare affidamento su Kurtic. Anche Strefezza e Di Francesco dovrebbero tornare nell'elenco dei convocati. Tre recuperi importanti per lanciare l'assalto al Toro.