L'edizione odierna de La Nuova Ferrara titola: "La SPAL si aggrappa a bomber Petagna". Aggrapparsi al proprio gigante, e sfruttarlo finché non si trasferirà sotto l'ombra del Vesuvio. La SPAL contro il Sassuolo ritroverà Andrea Petagna. Il suo bomber indiscusso, che nelle ultime settimane è stato protagonista delle cronache. Dal suo arrivo a Ferrara, Petagna ha segnato oltre il 40% dei gol della squadra in serie A: questo 24 su 60 rappresenta la percentuale più alta per un giocatore del massimo campionato nelle ultime due stagioni. Ed ora servono i suoi gol per la salvezza.