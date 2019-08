La Nuova Ferrara: "La SPAL si allontana da Laxalt. Sprint per Babacar"

© foto di stefano tedeschi

La Nuova Ferrara oggi in edicola pone in prima pagina il mercato della SPAL, titolando: "La SPAL si allontana da Laxalt. Sprint per Babacar". Secondo il quotidiano il club estense, alla ricerca di un esterno mancino dopo l'infortunio a Fares, starebbe abbandonando la pista che porta all'esterno del Milan Diego Laxalt. Per quanto riguarda l'attacco invece si accende la pista che porta a Babacar del Sassuolo.