La Nuova Ferrara: "La SPAL si prepara alla battaglia a centrocampo"

© foto di Lazzerini

La Nuova Ferrara di questa mattina apre in prima pagina con la sfida di domani tra SPAL e Fiorentina: "I biancazzurri si preparano a dar battaglia a centrocampo". Entrambe le squadre amano giocare a calcio e avere il pallino del gioco. Il direttore generale spallino Gazzoli ha dichiarato: "Sta andando tutto per il meglio ma è ancora molto presto per fare bilanci. Andiamo a Firenze per giocarcela".