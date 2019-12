© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Nuova Ferrara titola nella sua sezione sportiva: "La SPAL si sta preparando per la battaglia capitale". Mancano due gare ai biancazzurri in questo 2019, due gare che la SPAL dovrà cercare di sfruttare per non chiudere l'anno all'ultimo posto in classifica. Ma saranno due match molto complicati: prima la Roma all'Olimpico, che insegue punti per mantenere la quarta posizione, poi il Torino, apparso in ripresa nelle ultime uscite. Due partite difficili con cui chiudere l'anno per la SPAL di Leonardo Semplici.