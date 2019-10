La Nuova Ferrara: "La SPAL sorride: Vicari migliora, Petagna al lavoro"

"La SPAL sorride: Vicari migliora, Petagna al lavoro": così La Nuova Ferrara in prima pagina. La SPAL scenderà in campo domenica per sfidare il Napoli e arrivano buone notizie per mister Semplici: migliorano le condizioni del difensore centrale classe '94, cresce anche bomber Petagna. La SPAL recupera i pezzi grossi per la sfida contro i partenopei.