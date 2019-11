© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Nuova Ferrara titola al centro della prima pagina: "La SPAL spreca nel finale il rigore della vittoria". Gli estensi impattano per zero a zero contro l'Udinese in una partita nella quale pesa come un macigno l'errore dal dischetto di Andrea Petagna in pieno recupero. Potevano essere tre punti importanti in chiave salvezza ed in ottica scontri diretti, ma la SPAL resta con un solo punticino in mano dopo tre scontri salvezza consecutivi.