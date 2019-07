La Nuova Ferrara: "La SPAL stringe per Stojanovic"

"La SPAL stringe i tempi per Stojanovic e pensa allo scambio tra Fares e Bonifazi": è questo il lungo titolo con cui, nelle pagine interne de La Nuova Ferrara, si introduce l'articolo sul calciomercato della SPAL. Fatta per la porta: sarà Etrit Berisha il nuovo estremo difensore della SPAL. In difesa si pensa a Petar Stojanovic per la fascia destra, mentre prende corpo l'ipotesi di uno scambio con il Torino: Fares in granata, Bonifazi agli estensi. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Jacopo Segre, che piace a Mazzarri. Sfuma definitivamente Kragl che resta in B (Benevento), ma si riapre la pista che porta a Luca Pellegrini: la Juventus lo cederà in prestito. L'altro nome per la fascia sinistra è quello di Giuseppe Pezzella.