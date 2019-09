Sconfitta per la SPAL in casa del Sassuolo. Non c'è stata storia nella sfida del Mapei Stadium. "La SPAL subisce un doppio ko" scrive La Nuova Ferrara in apertura. Il club estense, dopo un buon inizio, è crollato sotto i colpi di Caputo (doppietta) e Duncan. Da verificare le condizioni di Marco D'Alessandro, uscito dopo 25 minuti per un infortunio al ginocchio. Semplici: "Poca fiducia". Colombarini aggiunge: "Nessuna reazione".