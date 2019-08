© foto di stefano tedeschi

Passa il turno di Coppa Italia la SPAL di Leonardo Semplici, non senza qualche patema di troppo. La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "La SPAL va subito sotto, poi doma il Salò". Passa subito la FeralpiSalò, già al primo minuto, grazie alla rete di Maiorino, ma la risposta estense non si fa attendere e già al terzo di gioco arriva il pareggio di Di Francesco. Poi la doppietta di Mattia Valoti mette in ghiaccio la prima uscita stagionale ufficiale dei biancoazzurri.