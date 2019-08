La Nuova Ferrara: "La SPAL vince, ma servono rinforzi"

La prima pagina della Nuova Ferrara oggi in edicola dedica ampio spazio alla formazione estense, che ieri ha vinto in amichevole evidenziando però ancora alcune lacune dal punto di vista dell'organico. Le sfide contro Virtus Bolzano e Obermais lo hanno confermato: la SPAL è pronta a rinforzarsi ancora.

Mazza, dai test nuovi sorrisi. Ma spuntano altri dubbi - Sempre in prima pagina, tiene banco la questione stadio. I test per il Mazza proseguono e, per certi versi, autorizzano sorrisi ed ottimismo. Spuntano però altri dubbi, legati a problemi di diversa natura. Non è un'estate tranquilla per i tifosi della SPAL da questo punto di vista.