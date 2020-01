© foto di stefano tedeschi

"La SPAL viola di rabbia. Sbaglia una palla-gol e viene punita a Firenze", questo il titolo scelto da La Nuova Ferrara oggi in edicola. Gli estensi giocano una buona gara ma non concretizzano: a dieci minuti dalla fine Matria Valoti si ritrova a tu per tu con Dragowski e tenta il pallonetto, deviato dall'estremo difensore viola. Passano pochi minuti e German Pezzella trova la rete che regala i tre punti alla viola, lasciando la SPAL in fondo alla classifica.