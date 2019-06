Nella prima pagina de La Nuova Ferrara c'è spazio anche per lo sport e per il calcio, con un breve punto sul mercato della SPAL. "Lazzari e Fares all'addio, quasi fatta per Berisha", si legge: largo dunque al mercato sia in uscita che in entrata, con gli estensi destinati a cambiar pelle sulle fasce visto l'imminente addio di due dei suoi migliori interpreti nel ruolo. In entrata invece è in arrivo Berisha dall'Atalanta, che dopo aver perso il posto a vantaggio di Gollini vuole rifarsi.