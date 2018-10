La Nuova Ferrara: "Le pagelle dei nuovi". Missiroli top

© foto di Lazzerini

Tempo di primi bilanci per La Nuova Ferrara in relazione a quanto fatto finora dalla SPAL. In particolare il quotidiano estense propone in prima pagina "Le pagelle dei nuovi arrivati" con una particolare attenzione per Simone Missiroli, centrocampista arrivato in estate dal Sassuolo e subito divenuto un perno della mediana di Leonardo Semplici.