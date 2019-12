La Nuova Ferrara: "Mattioli alla SPAL: lavorare e vincere"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Nuova Ferrara titola in taglio alto con le parole del presidente Mattioli: "Lavorare e vincere". Alla cena di Natale, il presidente Walter Mattioli non è stato prettamente natalizio, anzi. Tre i passaggi chiave del suo discorso, tre le ovazioni della platea: "Dopo la partita con il Brescia avrei preso tutti a scapaccioni, perché non si può perdere così". Poi: "Se qualcuno non crede più al progetto, alzi la mano e lo dica". Ed infine: "Nel girone di ritorno ci aspettano solo battaglie e bisogna lavorare il doppio per vincerle". Il presidente della SPAL ci crede, ora vedremo la risposta della squadra sul campo.