La Nuova Ferrara: "Mezzo stadio sotto sequestro: a rischio gare SPAL"

© foto di stefano tedeschi

La Nuova Ferrara oggi in edicola pone in prima pagina la situazione relativa allo Stadio Mazza, con alcuni settori posti ieri sotto sequestro dalla Guardia di Finanza. Il quotidiano titola: "Mezzo stadio sotto sequestro: a rischio le partite della SPAL". Ci sono dubbi su alcune norme antisismiche che potrebbero non essere state rispettate dalla ditta che ha fatto gli interventi la scorsa estate. Sia la SPAL che il Comune di Ferrara sono parti lese dell'operazione. Sotto sequestro sono finite la copertura della Gradinata Nord e l'intera struttura della Curva Est.