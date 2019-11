"SPAL, partita non decisiva": La Nuova Ferrara in edicola oggi apre con le parole di Simone Missiroli. Il centrocampista ha parlato in conferenza, a pochi giorni dal match contro il Genoa. "Non dobbiamo mollare, dobbiamo continuare a lottare, la squadra ha interpreti importanti, l'identità di gioco deve essere la nostra forza, per chi si vuole salvare ogni punto è importante e nei finali delle ultime partite ce ne sono scappati alcuni" le sue parole.