La Nuova Ferrara: "Murgia rimane alla Spal. Tre club su Antenucci"

© foto di ManWil

Due notizie di mercato in una. La Nuova Ferrara, nel taglio alto dell'edizione oggi in edicola, titola così sul club estense: "Murgia rimane alla Spal. Tre club su Antenucci". La bagarre per arrivare alla punta spallina coinvolge Empoli, Benevento e Cremonese in Serie B, senza dimenticare il Lecce che potrebbe pensarci in caso di mancato accordo con Yilmaz.