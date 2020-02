vedi letture

La Nuova Ferrara: "Nella SPAL per Parma Vicari è a disposizione"

La Nuova Ferrara oggi in edicola titola in taglio alto: "Nella SPAL per Parma Vicari è a disposizione". Presumibilmente Di Biagio punterà più o meno sugli stessi uomini delle due precedenti gare per la sfida al Parma. Non ci sarà lo squalificato Strefezza, ma torneranno pienamente a disposizione Vicari e Dabo. Il primo potrebbe giocarsi un posto in difesa con Zukanovic, mentre il francese contenderà la maglia a Castro. Fares si candida a rilevare Reca. L' assenza di Strefezza verrà compensata col rientro di Di Francesco e la conferma di Valoti (difficile D'Alessandro dall'inizio). Altrimenti si cambierà modulo. Si potrebbe pensare al 4-­3-­1­-2, con Valoti dietro a Petagna e Di Francesco.