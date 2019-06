La Nuova Ferrara: "Offerti alla SPAL Zaza e Babacar"

Su La Nuova Ferrara di oggi c'è spazio anche per il calcio locale nella prima pagina del giornale. In taglio alto si legge: "Offerti alla SPAL Zaza e Babacar". Tiene dunque banco sempre il calciomercato in casa SPAL, con i biancazzurri a caccia di rinforzi soprattutto nel reparto offensivo. Tutto ciò potrebbe essere un preludio all'addio di Petagna, corteggiato da diverse formazioni - anche importanti - sul mercato.