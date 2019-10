© foto di stefano tedeschi

L'ex golden boy biancazzurro Alessandro Baiesi ha parlato a La Nuova Ferrara della SPAL. Il quotidiano ha titolato: "Semplici firmerà un altro capolavoro". "La Spal per me significa tantissimo. A differenza delle altre squadre che lottano per non retrocedere ha qualcosa in più: un' idea di gioco. Quando ha perso, ad esempio contro il Lecce, lo ha fatto perché ha pagato errori individuali in difesa, ma possiede un' identità precisa. E questo è tutto merito di mister Semplici. Un grande allenatore, davvero molto bravo", prosegue l'ex spallino.