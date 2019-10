La Nuova Ferrara, parla Bigon: "SPAL-Napoli, sfida aperta"

© foto di stefano tedeschi

Albertino Bigon, padre di Riccardo, ed ex allenatore, ha parlato ai microfoni de La Nuova Ferrara della prossima sfida che affronterà la SPAL: "SPAL-Napoli, sfida aperta". Queste le parole dell'ex tecnico: "Il Napoli è una squadra molto altalenante, come si è visto anche a Salisburgo. Anche nella stessa gara. Capisco le difficoltà di Ancelotti, si gioca ogni tre giorni, spesso le Nazionali portano via a lungo i giocatori. Non è facile allenarsi con continuità e avere affiatamento. La Spal non ha questo problema, da una settimana aspetta la partita e può sfruttare a suo favore questa situazione".