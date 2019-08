© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Nuova Ferrara pone in taglio alto di prima pagina le parole dell'esterno offensivo Federico Di Francesco, con titolo: "Dobbiamo crescere". "Gol a parte, siamo contenti perché abbiamo vinto una partita non semplice. Siamo stati bravi a rimanere in partita. Secondo me non abbiamo fatto male. ogni tanto qualche contropiede ci sta in questo periodo. Dobbiamo curare anche la fase difensiva e crescere molto. Ci faremo trovare pronti".