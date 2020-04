La Nuova Ferrara, parla Petagna: "Si riparte solo in sicurezza"

Andrea Petagna si sta dando un gran da fare in questi giorni di emergenza, con donazioni cospicue verso gli ospedali e un'importante attenzione al tema Coronavirus. La Nuova Ferrara oggi in edicola titola in taglio alto di prima pagina: "Si riparte solo in sicurezza". Parole dell'attaccante degli estensi, che apre ad una ripartenza del campionato, ma solo in condizioni di sicurezza, come è giusto che sia.