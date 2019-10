© foto di stefano tedeschi

L'esterno della SPAL Arkadiusz Reca, ha parlato del momento della squadra, e La Nuova Ferrara oggi in edicola ha titolato: "Con la SPAL il futuro è rosa". Nonostante una partenza non delle migliori, la vittoria sul Parma ha risollevato il morale dell'ambiente ferrarese, ed il terzino ex Atalanta si dice fiducioso per il futuro, con la squadra pronta a riprendersi.