vedi letture

La Nuova Ferrara, parla Servidei: "Di Biagio può salvare la SPAL"

L'edizione odierna de La Nuova Ferrara titola sulle parole di Cristian Servidei, doppio ex della sfida tra SPAL e Lecce: "DI Biagio può salvare la SPAL". "Io credo che Di Biagio possa salvare la Spal. Impresa obiettivamente ardua, ma non impossibile. La penso come Gigi, e come il presidente Mattioli: questa squadra non è scarsa, anzi. Il gruppo c'è ed ha nulla in meno delle dirette concorrenti. Al contrario. Il problema è a monte, e nasce da un errore di valutazione, o di comunicazione, di mister Semplici".