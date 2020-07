La Nuova Ferrara: "Per la SPAL l'obiettivo è ridurre gli ingaggi"

"Per la SPAL l'obiettivo è ridurre gli ingaggi". Il taglio alto dell'apertura odierna de La Nuova Ferrara mette in evidenza come i biancazzurri siano già proiettati verso la prossima stagione, dopo la retrocessione aritmetica. "Retrocessione ricca di record, ma negativi", si legge in un altro trafiletto: stagione da dimenticare per gli estensi, che dovranno ripartire dalla Serie B.