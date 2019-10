© foto di stefano tedeschi

Siamo alla vigilia di SPAL-Parma, match delicato per gli estensi e l'edizione odierna de La Nuova Ferrara titola: "Per mister Semplici rebus in difesa". C'è ancora un allenamento, la rifinitura di questa mattina, per decidere la formazione da schierare domani contro i crociati, ma per il tecnico estense il vero rebus è in difesa. A centrocampo dovrebbe essere recuperato Kurtic.