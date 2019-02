"Petagna, dieci e lode. Record per la Spal". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nuova Ferrara, che in prima pagina dedica spazio all'attaccante della squadra di Semplici. Con il gol al Sassuolo, infatti, il giocatore è diventato il decimo spallino di sempre ad andare in doppia cifra di reti in una singola stagione di serie A.