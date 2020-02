vedi letture

La Nuova Ferrara: "Sabato contro la Juve tre duelli chiave"

Sabato al Mazza di Ferrara arriva la Juventus e la SPAL di Luigi Di Biagio si sta preparando ad un match complicato. La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "Sabato contro la Juve tre duelli chiave". Il primo duello chiave sarà quello in fase difensiva, tra Bonifazi e CR7: la SPAL sta imbarcando acqua in fase difensiva e sabato il difensore ex Torino sarà chiamato spesso e volentieri all'uno contro uno con l'asso portoghese. Poi a centrocampo la sfida che vedrà Mirko Valdifiori contrapposto al regista bianconero, che molto probabilmente sarà Bentancur: una sfida a distanza che sarà il cardine del match. E poi bomber Petagna, che dovrà vedersela con la retroguardia bianconera. Una sfida difficilissima per tutta la SPAL.