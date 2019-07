La Nuova Ferrara: "Scambio Lazzari-Murgia, è cosa fatta"

Se ne è parlato a lungo la scorsa settimana, ma adesso siamo giunti alla stretta finale. La Nuova Ferrara di oggi riporta infatti come lo scambio tra SPAL e Lazio sia agli ultimi dettagli: ai capitolini andrà Manuel Lazzari, mentre in Emilia resterà a titolo definitivo il centrocampista Alessandro Murgia. Ormai è cosa fatta: nella giornata di ieri, durante l'assemblea di Lega a Milano, c'è stata la stretta di mano tra i due patron Walter Mattioli e Claudio Lotito. Manca davvero pochissimo, ma non sembrano esserci dubbi sulla buona riuscita della trattativa.