La Nuova Ferrara: "Semplici-Inzaghi, si rinnova la sfida"

© foto di stefano tedeschi

Domenica al Paolo Mazza di Ferrara SPAL e Lazio si ritroveranno di fronte nella terza gara di campionato, e La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "Semplici-Inzaghi, si rinnova la sfida". I due tecnici sono infatti i più "longevi" della Serie A sulla stessa panchina: Leonardo Semplici è sulla panchina della SPAL dal dicembre 2014, con i biancazzurri che erano ancora in Lega Pro, mentre Simone Inzaghi è seduto su quella della Lazio dall'aprile 2016. Alle loro spalle in termini di longevità troviamo poi Gasperini e D'Aversa, anche loro entrambi dal 2016.