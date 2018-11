La Nuova Ferrara: "Semplici ridisegna SPAL con Valdifiori ed Everton"

© foto di Lazzerini

La Nuova Ferrara di questa mattina apre in prima pagina con la prossima sfida del club spallino titolando: "Semplici ridisegna la SPAL con Valdifiori ed Everton". Il tecnico toscano, dopo la pesante sconfitta subita in casa contro il Frosinone, non ha nessuna intenzione di scoprire il fianco contro i biancocelesti ed è pronto a cambiare per tornare subito a fare punti.