La Nuova Ferrara: "Semplici tiene la SPAL ancora in sospeso"

© foto di Marco Conterio

Quale futuro per Leonardo Semplici? Il quotidiano La Nuova Ferrara fa il punto sull'allenatore, titolando nel taglio alto della prima pagina: "Semplici tiene la SPAL ancora in sospeso". Il tecnico estense resta nel mirino del Genoa, in attesa di comunicare la sua intenzione alla dirigenza della formazione ferrarese.

L'Italia di Mancini. Spazio anche agli azzurri, in campo stasera in Grecia per le qualificazioni all'Europeo del 2020. "Azzurri in Grecia a caccia di punti", è il titolo. "I baby di Nicolato in semifinale", è il titolo per l'Under 20 che accede nella top-4 del Mondiale di categoria.