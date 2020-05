La Nuova Ferrara: "Serie A con sfide dirette. Tre fasce per obiettivi"

Se dovesse rivelarsi impossibile chiudere la Serie A completando il normale campionato la FIGC, come noto, sta pensando all'idea playoff e playouf. La Nuova Ferrara oggi in edicola titola in taglio alto: "Serie A con sfide dirette. Tre fasce per obiettivi". Sarebbero infatti tre le "competizioni": le prime in lotta per lo scudetto, poi una fascia intermedia che si giocherebbe i posti in Europa League, ed infine le ultime in classifica a giocarsi i playout per la permanenza nella massima serie.