La Nuova Ferrara: "Serie A, nuovi dubbi: 'Altre le priorità'"

Sulla prima pagina de La Nuova Ferrara c'è spazio anche per le ultime vicende legate al mondo del calcio. "Serie A, nuovi dubbi: 'Altre le priorità'" scrive il quotidiano ferrarese, con la SPAL che attende notizie per l'eventuale ripartenza. Il Ministro Spadafora però frena: "Lo sport non è solo calcio e il calcio non è solo Serie A, anche se è vero che è un’industria importante. Analizzeremo insieme il protocollo, oggi però non mi sento di dare per certa né la ripresa del campionato nè quella degli allenamenti il 4 maggio".