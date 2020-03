La Nuova Ferrara: "Serie A, ora l'obiettivo è lo Scudetto d'estate"

Sulla prima pagina de La Nuova Ferrara c'è spazio anche per il calcio. "Serie A, ora l'obiettivo è lo Scudetto d'estate" scrive il quotidiano in edicola oggi. Si parla del futuro della Serie A. Gravina è stato chiaro: "Abbiamo un piano al quale abbiamo dato priorità assoluta: saremmo tutti contenti di finire le stagioni sul campo. Siamo in contatto con la FIFA per le proroghe sui contratti qualora di debba andare oltre il 30 giugno".