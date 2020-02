vedi letture

La Nuova Ferrara: "Sfida Di Biagio-Sarri: Mazza esaurito"

Sabato andrà in scena il match tra SPAL e Juventus al Paolo Mazza di Ferrara, che sarà gremito: i biglietti sono infatti tutti esauriti. E La Nuova Ferrara titola: "Sfida Di Biagio-Sarri: Mazza esaurito". Ieri primo giorno di vendita libera, sostanzialmente anche l' ultimo considerando che in serata è stata raggiunta quota 13.489 e settori del Mazza sostanzialmente esauriti a parte qualche spazio sopravvissuto in Curva Ovest. Rimasto accessibile solo in prelazione e, quindi, ai possessori di card biancazzurra.