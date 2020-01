La Nuova Ferrara in edicola oggi si concentra sul momento della SPAL, tra campo e mercato. "SPAL, 3 punti col Verona per 3 acquisti" è il titolo scelto dal giornale estense. Domenica al Mazza, contro l'Hellas Verona di mister Juric, sarà fondamentale dare seguito ai 3 punti conquistati a Torino, per poi concentrarsi sul mercato andando a ingaggiare un difensore, un centrocampista e un attaccante. Ipotesi Pedro dalla Fiorentina.