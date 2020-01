La Nuova Ferrara: "SPAL a Bergamo. Sfida proibitiva"

© foto di stefano tedeschi

La SPAL questa sera chiuderà la prima giornata di ritorno con il posticipo sul campo dell'Atalanta, e La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "SPAL a Bergamo. Sfida proibitiva". La gara di questa sera sarà a dir poco complicata per gli estensi, ultimi in classifica, contro una formazione in uno stato di forma smagliante, capace tra le mura amiche, due settimane fa, di regolare con cinque reti il Parma. Servirà la massima attenzione agli uomini di mister Semplici, per tentare di strappare un risultato positivo dal Gewiss Stadium.