La Nuova Ferrara: "SPAL, a mezza Europa piace Petagna"

La prima pagina di oggi de La Nuova Ferrara parla anche di SPAL, e in particolare di calciomercato: "A mezza Europa piace Petagna" è infatti il titolo odierno per quanto riguarda la sezione sportiva. Il campionato dell'attaccante classe '95 non è infatti passato inosservato, con molte squadre europee che si sono interessate al prestante centravanti di scuola Milan. Eintracht, Besiktas, Atletico Madrid, Tottenham, Leicester, Bayer Leverkusen e anche squadre russe: questo il novero delle società che starebbero pensando a Petagna. Si preannuncia un'estate calda per gli uomini di mercato estensi.