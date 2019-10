"SPAL a passo lento": così La Nuova Ferrara in prima pagina. Analisi sull'andamento (lento) della formazione estense, nuovamente ko in trasferta e incapace di segnare. Una chiave di lettura positiva del cammino della SPAL vuole che i biancazzurri abbiano ancora ampi margini di miglioramento. Una lettura più pessimistica invece suggerisce che la formazione di mister Semplici è in seria difficoltà.