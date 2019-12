© foto di stefano tedeschi

Momenti complicati a Ferrara dopo l'ennesima sconfitta stagionale maturata ieri, per di più contro una diretta concorrente come il Brescia. La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "SPAL a picco. Semplici in bilico". Il tecnico più longevo sulla stessa panchina dell'intera Serie A è ora seriamente a rischio. Summit societario nella notte ed in mattinata si attendo le decisioni. Situazione molto complicata con soli nove punti raccolti finora.