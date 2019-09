Lunch match al Mapei Stadium, il Sassuolo cerca la vittoria dopo la sconfitta con la Roma della scorsa settimana. Arriva però la SPAL, rinfrancata dal successo in rimonta ottenuto ai danni della Lazio, di prestigio dunque. La Nuova Ferrara in prima pagina si proietta alla sfida delle 12.30: "La Spal a pranzo cerca il colpo in casa Sassuolo".