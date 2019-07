La SPAL continua la sua preparazione estiva, intanto guarda interessata il mercato e piazza il colpo Federico Di Francesco. E' di questo che si parla sulla prima pagina de La Nuova Ferrara: "SPAL a Valles per un altro test. Atteso anche Di Francesco", si legge in taglio basso. Il quotidiano sottolinea che l'esterno offensivo, figlio d'arte, ieri ha lasciato il ritiro del Sassuolo per spostarsi in quello spallino, dove è atteso a brevissimo: la squadra di Semplici è a Valles da ieri.