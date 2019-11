La Nuova Ferrara: "SPAL, acquisti solo dopo le cessioni"

© foto di stefano tedeschi

Il direttore sportivo della SPAL Davide Vagnati è stato molto chiaro: "Non ci saranno acquisti a gennaio senza cessioni". E così ha titolato l'edizione odierna de La Nuova Ferrara oggi in edicola. Nessun mercato faraonico per tentare di mantenere la categoria dunque per i ferraresi, ma una gestione oculata come avvenuto nelle ultime stagioni. Rinforzi mirati nei ruoli più scoperti, questa l'operazione che il diesse Vagnati dovrà mettere in atto a gennaio.