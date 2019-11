© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de La Nuova Ferrara titola in prima pagina sull'ennesima sconfitta patita dalla SPAL, questa volta in casa e dalla Sampdoria, che era ultima in classifica: "SPAL, adesso si fa buio". Penultima (la Spal) contro ultima (la Sampdoria). La sfida della paura andata in scena ieri sera al "Paolo Mazza" ha ampiamente dimostrato la veridicità della classifica. Che adesso però è cambiata, perché il fanalino è passato in mano ai biancazzurri, sconfitti a domicilio. Gravissima battuta d' arresto, un altro scontro diretto interno perso dopo quello con il Lecce, un'altra gara senza gol all' attivo. Si fa nerissima.