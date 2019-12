© foto di Pierpaolo Matrone

Solo nove punti e il penultimo posto in classifica non devono far perdere d'animo la Spal, che proprio oggi non potrà sbagliare nello scontro diretto con il Brescia, l'unica che non la precede in graduatoria. La Nuova Ferrara dedica spazio al match in prima pagina e alza la pressione sugli uomini di Semplici: "La Spal al bivio: il Brescia al Mazza è da battere".