Dopo la Juventus, la SPAL riuscirà a far cadere un'altra big tra le mura amiche? Chissà, sicuramente ci proverà oggi alle 18, quando al Mazza arriverà il Napoli. La Nuova Ferrara ha parlato della sfida di oggi anche nella sua prima pagina, dedicandovi un titolo in taglio basso nella sua prima pagina: "Spal al Mazza con il Napoli per centrare un'altra impresa".